Milan, situazione infermeria: Ibrahimovic punta il Torino e…

Il Milanha diversi infortunati e alcune situazioni che si stanno sbloccando lato infermeria. Una di queste -però- non è quella che coinvolge Tomoriche di sicuro mancherà domenica sera contro l'Inter (al suo posto forse verrà scelto il danese Simon Kjaer). Oggi sono in programma ulteriori esami di approfondimento per stabilire la data del suo rientro. Un altro che sarà difficile vedere nel derby sarà anche Ismael Bennacer, infortunatosi pochi giorni fa. Affaticamento muscolare per Sergino Dest che ha saltato la gara contro il Sassuolo domenica scorsa e potrebbe non essere nemmeno in panchina per la sfida contro i nerazzurri.