Mercato Milan / Addio Leao, bomba Zaniolo e un colpo già deciso: raffica di news

Milan non pervenuto sul mercato a gennaio. Maldini e Massara qualcosa avrebbero pure voluto farla e hanno spinto per convincere la proprietà a elargire un extra budget, anticipando qualche investimento per la sessione invernale. Niente da fare: il via libera non è arrivato da parte di Gerry Cardinale, che ha altri piani in mente. Il budget messo a disposizione da RedBird a inizio stagione deve bastare sia per l'estate che per il calciomercato di gennaio. Dunque, avendo già speso tutto (e male) in estate, Maldini si è visto respingere la richiesta di uno sforzo immediato.