Shevchenko: “Vedo il Milan vincere e mi fa stare bene”

Shevchenko torna a Milano e parla del Milan di Allegri, di Modric e di Leao: le dichiarazioni dell’ex attaccante rossonero a Sky Sport.

A Milano, in occasione del World Legends Padel Tour 2026, l’ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko è stato intervistato da Sky Sport e ha risposto a qualche domanda a tema Milan. Tra l’altro ieri ha approfittato anche per andare a far visita a Milanello alla squadra allenata da Massimiliano Allegri. Ecco che cosa ha detto sulla squadra, sul mister e su qualche singolo.

Le parole di Shevchenko

Sul far visita a Milanello:

“È bellissimo, ho sentito qualcosa dentro lo stomaco. Non vengo qua da quattro o cinque anni. È stato bello vedere la squadra e mister Allegri, sono andato a vedere anche il settore giovanile, ho visto anche Tassotti. Vedo il Milan vincere e mi fa stare bene questa cosa”.

Su Max Allegri:

“L’ho trovato carico, allegro, positivo e questo mi fa veramente pensare che il Milan possa farcela, è sulla strada giusta. La squadra funziona e gira, bisogna provare a mettere pressione sull’Inter.”

Su Modric:

“È un grande giocatore, mi ha sempre impressionato per la sua umiltà. Ha un grande carattere, è un leader. Gli ho chiesto come si è trovato a Milano e se si è ambientato bene, mi ha risposto che è contento e che i tifosi del Milan sono speciali, ed è vero. Lottare per lo Scudetto e per la Champions League rende felici i tifosi e ti dà grande energia.”

Su Leao schierato centravanti:

“Penso che io e lui abbiamo caratteristiche diverse. Ha dato un contributo importante dall’inizio della stagione. Ha cambiato ruolo, ma non è adatto alle sue caratteristiche. Però è stato molto disponibile alle richieste del mister e ha fatto delle belle partite. Fa fatica, ma si mette a disposizione. Deve adattarsi ad un ruolo non suo, ci vorrà tempo per capire se è adatto a farlo. Lui, come gli altri, stanno dando il massimo e stanno facendo bene”.