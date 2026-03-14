Milan, le top news di giornata

Le ultime Milan verso Lazio-Milan: conferenza di Allegri alle 12, probabile formazione, chance per Jashari e conferma dal 1’ per Estupinan.

Siamo alla vigilia della prossima gara dei rossoneri: domani sera, alle 20.45, si gioca Lazio-Milan. Vediamo ora quali sono le ultime novità in vista del match.

Oggi alle ore 12 parlerà mister Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa della vigilia. In base alle sue parole ne sapremo di più anche sulla condizione degli infortunati e degli acciaccati.

Le possibili scelte di Allegri

Per quanto riguarda la probabile formazione, si va verso la conferma dello stesso undici che ha battuto l’Inter nel derby della scorsa settimana. C’è soltanto da sostituire lo squalificato Rabiot e il favorito per prendere il suo posto è Jashari. Si va quindi verso la conferma di Estupinan, l’eroe del derby, sulla fascia sinistra. Allegri vorrà sfruttare il suo momento di forma per dargli un’altra chance dal 1’, a svantaggio quindi di Bartesaghi, che la scorsa settimana ha avuto anche qualche acciacco. In attacco c’è grande attesa per il ritorno al gol di Pulisic, che deve ancora sbloccarsi nel 2026: la gara dell’Olimpico potrebbe essere quella buona.