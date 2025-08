Serie A, chi ha speso di più finora? Milan ottavo

Calciomercato Serie A: chi ha investito di più finora? Milan ottavo con 40 milioni spesi ma più di 100 incassati, mancano ancora 3 acquisti.

Ad oggi, domenica 3 agosto, manca poco meno di un mese alla chiusura del calciomercato estivo. Molti movimenti sono ancora attesi, ma è già possibile tracciare un primo bilancio su chi ha speso di più in questa sessione.

Il conteggio si basa esclusivamente sulla spesa per i cartellini dei giocatori, senza considerare gli ingaggi, e include anche quegli acquisti conclusi in passato ma con obbligo di riscatto esercitato quest’estate.

Juventus e Como in testa, Milan indietro

Al primo posto c’è la Juventus con 118,5 milioni di euro spesi, cifra influenzata in gran parte da operazioni definite nella scorsa stagione. A sorpresa, subito dietro c’è il Como, che ha già investito 104 milioni: numeri da top club europeo per una squadra che punta forte su un progetto giovane e ambizioso.

Terzo il Napoli con 89 milioni, deciso a rinforzarsi per confermarsi dopo lo scudetto. Seguono Atalanta (79,8), Inter (70), Roma (54) e Fiorentina (43,5). Solo ottavo il Milan, con 40 milioni spesi finora.

Entrando nel dettaglio, i rossoneri hanno investito 23 milioni per Ricci e 17 per Estupiñán, mentre gli arrivi di Terracciano e Modric sono avvenuti a parametro zero.

In uscita, però, il Milan ha incassato ben 108,8 milioni grazie alle cessioni di Reijnders, Theo Hernandez, Kalulu, Emerson Royal e Pellegrino. Una plusvalenza importante, che permetterà al club di avere un margine di manovra interessante nonostante l’assenza dei ricavi dalla Champions League. Ora ci si aspettano almeno altri tre acquisti per completare la rosa ed essere competitivi.