Milan, si avvicina il Modric Day: lunedì la presentazione ufficiale

Lunedì 4 agosto sarà il Modric Day: presentazione ufficiale con i tifosi a Milano. Il croato si allenerà dal 5 agosto coi compagni.

Lunedì 4 agosto sarà ufficialmente il giorno di Luka Modric. Il centrocampista croato verrà presentato ai tifosi rossoneri: prima in conferenza stampa alle 17:00, poi con un incontro pubblico intorno alle 18:30 presso l’AC Milan Flagship Store in via Dante, a Milano.

L’ex Pallone d’oro, tifoso del Milan fin da bambino, ha voluto fortemente il trasferimento in rossonero. Lunedì segnerà così l’inizio di un nuovo capitolo nella sua straordinaria carriera. A 39 anni, dopo aver vinto tutto, Modric non è ancora sazio di vittorie e trofei.

Modric in campo da martedì

Il nuovo numero 14 del Milan si allenerà per la prima volta in gruppo nella seduta pomeridiana di martedì 5 agosto, quando tutta la squadra tornerà a Milanello dopo i giorni di riposo concessi da mister Allegri in seguito al rientro dalla tournée. C’è da valutare la sua condizione fisica, ma il 9 e 10 agosto potremmo già vederlo in campo nelle ultime due amichevoli estive del Milan contro Leeds e Chelsea. Riuscirà ad essere titolare nella prima partita ufficiale della stagione, in programma il 17 agosto contro il Bari?