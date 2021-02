Serie A, gli acquisti e le cessioni di gennaio: il tabellone completo

MILANO – Si è conclusa ufficialmente ieri alle 20 la sessione invernale 2021 di calciomercato: ecco tutti gli acquisti e le cessioni delle squadre di Serie A.

Atalanta

Acquisti Maehle (c, Genk), Kovalenko (c, Shakhtar Donetsk)

Cessioni Diallo (a, Man Utd), Carnesecchi (p, Cremonese, prestito), Mojica (d, Girona, fp), Tumminello (a, Spal, p), Piccini (d, Valencia, fp), Gomez (a, Siviglia), Depaoli (d, Benevento)

Benevento

Acquisti Talbi (d, Rizespor, per luglio), Depaoli (d, Sampdoria), Gaich (a, Cska Mosca), Antei (d, Pescara), Diambo (c, Pescara, p)

Cessioni Del Pinto (c, Reggiana), Maggio (d, risoluzione), Volta (d, Pescara), Basit (c, Pescara)

Bologna

Acquisti Urbanski (c, Legia Gdansk), Soumaoro (d, Lilla), Faragò (d, Cagliari), Antov (d, Cska Sofia)

Cessioni Denswil (d, Bruges), Calabresi (d, Cagliari), Paz (d, Kayserspor)

Cagliari

Acquisti Nainggolan (c, Inter), Duncan (c, Fiorentina), Calabresi (d, Bologna), Asamoah (c, svincolato), Deiola (c, Spezia, fp), Rugani (d, Rennes via Juventus p)

Cessioni Pinna (d, Ascoli), Pisacane (d, Lecce), Faragò (d, Bologna), Oliva (c, Valencia p), Pajac (d, Brescia)

Crotone

Acquisti Di Carmine (a, Verona), Ounas (a, Cagliari via Napoli)

Cessioni Mustacchio (a, Alessandria), Borello (a, Cesena, prestito), Gomelt (c, Den Haag), Crociata (c, Empoli), Siligardi (a, Reggiana, via Parma)

Fiorentina

Acquisti Maleh (c, Venezia, a giugno), Kokorin (a, Spartak Mosca), Malcuit (d, Napoli), Rosati (p, Torino)

Cessioni Saponara (c, Spezia), Cutrone (a, Wolverhampton), Lirola (d, Marsiglia), Duncan (c, Cagliari), Dalle Mura (d, Reggina)

Genoa

Acquisti Portanova (c, Juventus), Rovella (c, Juventus, p), Strootman (c, Marsiglia), Onguene (d, Salisburgo), Petrelli (a, Juventus)

Cessioni Rovella (c, Juventus), Schone (risoluzione), Micovshi (a, Reggina), Charpentier (a, Reggina), Zennaro (c, Lucchese, p), Sturaro (c, Verona), Bani (d, Parma), Petrelli (a, Reggina), Lerager (c, Copenhagen).

Inter

Acquisti nessuno

Cessioni Nainggolan (c, Cagliari, prestito), Esposito (a, Venezia, prestito)

Juventus

Acquisti Dabo (c, Nantes), Rovella (c, Genoa per luglio), Akè (a, Marsiglia), Lungoyi (a, Lugano)

Cessioni Portanova (c, Genoa), Rovella (c, Genoa), Tongya (a, Marsiglia), Lungoyi (a, Lugano, p), Monzialo (a, Lugano), Rovella (c, Genoa), Khedira (c, Hertha Berlino)

Lazio

Acquisti Kamenovic (c, Cucaricki per luglio), Musacchio (d, Milan)

Cessioni Durmisi (d, Salernitana, p), Adekanye (a, Den Haag), Kiyine (c, Salernitana), Karo (d, Maritimo)

Milan

Acquisti Meité (c, Torino), Mandzukic (a, svincolato), Tomori (d, Chelsea)

Cessioni Duarte (d, Basaksehir), Conti (d, Parma), Colombo (a, Cremonese, p), Musacchio (d, Lazio), Capanni (a, Racing Santander, p)

Napoli

Acquisti nessuno

Cessioni Milik (a, Marsiglia), Malcuit (d, Fiorentina), Llorente (a, Udinese)

Parma

Acquisti Conti (d, Milan), Zagaritis (d, Panathinaikos, p), Man (a, Steaua Bucarest), Bani (d, Genoa, p), Siligardi (a, Crotone), Pellé (a, Shandong L.), Zirkzee (a, Bayern, p) Cessioni Scozzarella (c, Monza), Carriero (c, Avellino), Adorante (a, V. Francavilla, p), Siligardi (a, Reggiana)

Roma

Acquisti Fuzato (p, Gil Vicente, fp), El Shaarawy (a, svincolato), Reynolds (d, Dallas)

Cessioni Nessuno

Sampdoria

Acquisti Torregrossa (a, Brescia), Depaoli (d, Atalanta), D’Amico (c, Chievo,fp), Stijepovic (c, Alessandria, fp)

Cessioni Depaoli (d, Benevento), D’Amico (c, Pro Sesto,p), Stijepovic (c, Grosseto, p)

Sassuolo

Acquisti nessuno

Cessioni F. Ricci (a, Monza, p)

Spezia

Acquisti Saponara (c, Fiorentina, p)

Cessioni Bartolomei (c, Cremonese), Mora (c, Spal), Deiola (c, Cagliari, fp), Mastinu (c, Pisa)

Torino

AcquistiMandragora (c, Udinese via Juventus), Sanabria (a, Betis Siviglia)

Cessioni Millico (a, Frosinone p.), Meitè (c, Milan, p.)

Udinese

Acquisti Llorente (a, Napoli)

Cessioni Cristo Gonzalez (a, Mirandes prestito), Coulibaly (c, Salernitana, prestito), Ter Avest (d, Utrecht), Nicolas (d, Reggina), Lasagna (a, Verona)

Verona

Acquisti Bessa (c, Goias fp), Elvius (a, Koge), Sturaro (c, Genoa), Lasagna (a, Udinese)

Cessioni Badu (c, ritiro), Laribi (c, Reggiana), Danzi (c, Ascoli), Di Carmine (a, Crotone), Di Gaudio (a, Chievo), Vitale (d, Frosinone)

