Milan, il punto sul rinnovo di Saelemaekers
Riccardo Focolari
Milano
12 Settembre, 09:48
Saelemaekers, giocatore Milan
Saelemaekers protagonista nel Milan di Allegri: il club pensa al rinnovo fino al 2030 con stipendio triplicato. Accordo vicino.

Alexis Saelemaekers, ad oggi, è uno dei punti fermi di questo primo Milan targato Massimiliano Allegri. Dopo due anni di prestiti è tornato in rossonero per essere protagonista e, per il momento, le premesse sono ottime. Tanto che il discorso per un rinnovo di contratto con adeguamento è un’opzione sempre più concreta in questo periodo.

Verso l’accordo

Entrambe le parti hanno la volontà di proseguire insieme e la sensazione è che un accordo possa arrivare a breve. Il contratto dell’esterno belga con il Milan scade nel 2027 e attualmente percepisce poco più di un milione a stagione. Secondo Nicolò Schira, il club rossonero starebbe pensando di proporgli un adeguamento intorno ai 3 milioni, con durata estesa fino al 2030, i contatti con l’agente del giocatore Sticic sarebbero già stati avviati. Nelle prossime settimane sono attese novità importanti.

