Serafini: “Fossi nel Milan, col Bruges non tratterei più per principio”

Luca Serafini è intervenuto ai microfoni di MilanNews,it in cui ha parlato della situazione del Milan legata a Jashari

“Io con il Bruges non tratterei più per principio: sono mercanti, sanno fare splendidamente e avidamente quel mestiere in tutte le salse. Sparano sempre a vanvera, qualcuno ci casca. Non valeva 35 milioni De Katelaere, non li vale oggi Jashari, ma è pur vero che se tu hai fisso in testa un obiettivo devi cercare di centrarlo con risolutezza, perché è il contrario che altrimenti ti verrà rinfacciato. Se Allegri e Tare pensano che Jashari sia la soluzione migliore per completare il centrocampo del Milan (e per molti anni, vista l’età) fanno bene a caricare la pipa”.