Morata nervoso: vorrebbe tornare al Milan per poi andare al Como

Facciamo il punto sul mercato del Milan con Igli Tare che è al lavoro per consegnare a Max Allegri una squadra completa

Alvaro Morata è molto nervoso con il Galatasaray. Il club turco vorrebbe trattenere il centravanti spagnolo nella super lega turca, ma l’attaccante ex Juventus ha un solo obiettivo in testa: vorrebbe andare al Como e giocare sotto la guida tecnica di Cesc Fabregas.

Il Milan guarda da spettatore

In tutto questo la società rossonera è spettatrice. Il Milan dovrebbe far rientrare Alvaro Morata a Milanello (dal momento che lo spagnolo al Galatasaray è in prestito) per poi essere ceduto al Como. Tutta la città comasca lo aspetta per una nuova stagione di Serie A con una nuova maglia addosso.