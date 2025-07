Santiago Gimenez: “Sono sempre stato tifoso del Milan”

Santiago Gimenez racconta la sua passione per il Milan. Tornerà dalle vacanze il 4 agosto e punta ad una stagione da protagonista in Serie A.

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, attualmente in vacanza per recuperare dagli impegni con la propria nazionale che lo hanno tenuto occupato fino al 7 luglio, è recentemente intervenuto in un’intervista pubblicata sul canale YouTube “PelucheEn ElEstuche”, dove ha parlato anche del Milan. Ecco un estratto:

Sulle vacanze:

“Ora posso stare un po’ in vacanza, grazie a Dio. Devo tornare per il 4 agosto, i miei compagni si stanno già allenando.”

Sulla squadra che lo ha lanciato, il Cruz Azul:

“Il Milan mi ha comprato al 100%, il Cruz Azul non ha più alcuna percentuale. Il Feyenoord ha dovuto dare al Cruz Azul il 20% della mia cessione al Milan. Quando il Feyenoord mi ha comprato, ho lasciato un po’ di soldi e ora che sono andato al Milan ho lasciato altri soldi perché si sistemino bene, perché possano acquistare Jovic.”

Sulla passione per il Milan:

“Sono sempre stato tifoso del Milan da piccolo, non Inter o Juventus. Ho foto da piccolo con la maglia del Milan. Zlatan mi piaceva, ma giocava in un’altra squadra. Mi piaceva molto Kakà al tempo, un’anima latina.”

Sulla Serie A, sul connazionale Vasquez del Genoa e sui tifosi italiani:

“In Italia il difensore è come un’arte per loro. Gli ultimi grandi difensori italiani sono stati Bonucci, Chiellini, Barzagli, erano stelle. La differenza della marcatura? L’arte dell’attaccante è ingannare la difesa. In Italia sono sempre tutti concentrati. È ciò che mi piace di Vasquez che ha preso questo stile italiano e non si deconcentra, sa che se concede un’opportunità all’attaccante, viene punito. In Italia i tifosi sono molto appassionati.”

Obiettivo Milan: l’anno della consacrazione?

Santiago Gimenez, grande investimento del Milan nel mercato di gennaio e fortemente voluto da Zlatan Ibrahimovic, appena tornerà dalle vacanze è chiamato a prendersi il Milan. Il club è attivo sul mercato alla ricerca di un altro attaccante con caratteristiche diverse per affiancarlo e creare competizione interna, ma con ogni probabilità sarà proprio il messicano a partire titolare. Dopo qualche mese di adattamento al calcio italiano, punta a fare di questa stagione quella della sua consacrazione definitiva.