Milan, Tare tenta il doppio colpo! Di Marzio conferma tutto in diretta

Il punto sulle ultime news di calciomercato sul Milan rivelate in diretta Sky dal noto esperto Gianluca Di Marzio: occhio a due obiettivi top

Come è normale che sia, il calciomercato è l’argomento principale che tiene banco in casa Milan in questi giorni caldissimi. Tare si sta muovendo e sa che deve dare risposte concrete e consegnare rinforzi di livello ad Allegri entro breve.

In fondo, la nuova stagione non è poi così lontana, anzi. C’è da stringere i tempi, almeno per alcuni grossi obiettivi di mercato ritenuti prioritari dai rossoneri. A tal proposito, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha dato degli importanti aggiornamenti in diretta Sky.

Milan, le ultime news di calciomercato in diretta Sky

Il giornalista ha parlato nello specifico di due possibili colpi. Per quanto riguarda il primo, Di Marzio ha confermato: “Il Milan vuole un esterno sinistro per sostituire Theo Hernandez. C’è stata un’offerta al Brighton per Estupinan di circa 12 milioni di euro, ma gli inglesi chiedono di più. Si sta lavorando, perché il giocatore vuole lasciare il Brighton e vuole andare al Milan“. Occhio poi al secondo nome in ballo.

L’esperto di mercato ha infatti aggiunto: “L’ultimo nome per l’attacco del Milan è quello di Hojlund, per il quale i rossoneri hanno fatto dei sondaggi in queste ultime ore. Il Milan si è informato con il Manchester United sulla sua situazione e sulle possibilità di prenderlo a determinate condizioni”.

Estupinan e Hojlund: i numeri dei due obiettivi di mercato del Milan

Il terzino sinistro ecuadoriano, 27enne, viene da una stagione da titolare in Premier League, con 36 presenze complessive condite da un gol e un assist. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece l’attaccante danese classe 2003 ex Atalanta, la sua ultima stagione parla di ben 52 presenze complessive con 10 gol e 4 assist all’attivo. Occhio a questo possibile doppio colpo di calciomercato del Milan.