San Siro senza vincoli UEFA: c’è il rischio esclusione da Euro 2032

Allo stadio di San Siro mancano i requisiti minimi richiesti dalla UEFA per ospitare gli Europei del 2032. La situazione adesso...

Un simbolo del calcio italiano rischia di restare fuori dalla vetrina internazionale. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, San Siro, la storica casa di Milan e Inter, potrebbe non essere incluso tra gli stadi che ospiteranno gli Europei del 2032, i quali si svolgeranno congiuntamente in Italia e Turchia. La notizia, non ancora ufficiale ma ormai vicina alla conferma, fa rumore. La struttura, da decenni teatro di grandi notti europee ed eventi fuori dall’ordinario, non rispetterebbe i requisiti strutturali imposti dalla UEFA per ospitare un evento come l’Europeo di calcio.

I motivi della scelta

Il problema non è solo legato all’età dell’impianto, ma riguarda aspetti fondamentali come infrastrutture, servizi, accessibilità e motivi di sicurezza. Un’esclusione che rappresenterebbe un duro colpo per la città di Milano, che da sempre è protagonista nelle competizioni calcistiche più importanti. Il dibattito sul futuro dello stadio è ormai aperto da anni: Milan e Inter spingono per un nuovo impianto, ma i vincoli burocratici e le resistenze locali hanno rallentato ogni progetto. In vista di Euro 2032, la FIGC ha presentato una lista di stadi candidati e, al momento, San Siro rientra tra quelli presi in considerazione, ma potrebbe essere presto messo da parte per i motivi sopracitati. Se la decisione verrà confermata, sarebbe la prima volta che un torneo di questo prestigio si svolge in Italia senza passare dal “tempio” di Milano.