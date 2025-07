San Siro, ecco quanto vale lo stadio e le zone limitrofe. E adesso...

È arrivata la valutazione complessiva dello stadio San Siro e delle aree limitrofe alla struttura. Ora i piani di Milan e Inter...

Il futuro di San Siro continua a essere uno dei temi centrali del dibattito calcistico e urbanistico milanese. Dopo anni di ipotesi, progetti alternativi e scontri tra club e istituzioni, arriva ora una valutazione ufficiale che potrebbe cambiare l’interesse per l’acquisto dell’area attorno allo stadio: 197 milioni di euro. È questa la cifra stimata dall’Agenzia delle Entrate nell’autunno del 2024 per la cessione della storica struttura e delle aree circostanti. Nel dettaglio, il solo stadio Giuseppe Meazza è stato valutato 73 milioni di euro, una cifra che, considerata la sua storia e la sua rilevanza, risulta persino contenuta agli occhi di molti esperti.

La zona circostante

Il vero peso economico, però, è rappresentato dalle aree limitrofe, stimate in 124 milioni. Si tratta di una zona strategica quella di San Siro, ben collegata e con un potenziale di sviluppo notevole, sia in ambito sportivo che commerciale. Il Comune di Milano, proprietario dell’area, non ha ancora ufficializzato alcuna mossa, ma la valutazione dell’Agenzia potrebbe rappresentare il primo passo verso una nuova svolta. Milan e Inter, nel frattempo, restano comunque alla finestra. I rossoneri però hanno un progetto avanzato a San Donato, i nerazzurri invece sono ancora incerti tra ristrutturazione e nuova costruzione.