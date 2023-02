Milan, San Siro verso la demolizione? Cardinale pensa a…

Pare sempre di più che Milan e Inter non metteranno a punto un progetto comune per il nuovo stadio . Non si trova l'accordo: ognun per sé quindi. E la demolizione dell'attuale impianto è un'ipotesi sempre più concreta al momento. I rossoneri vorrebbero abbandonare l'attuale progetto per ponderare nuove possibilità e mettersi "in proprio".

RedBird Capital (spalleggiato da Elliott) ha grossi dubbi sulla proprietà nerazzurra e sulla sua solidità. Questo perché la posizione di Steven Zhang è in dubbio,. Il fondo Oaktree potrebbe subentrare o anche entrare in possesso delle azioni del club, se il famoso prestito da 275 milioni di euro non fosse saldato. E in questo scenario la società rossonera non si fida di mettersi a fianco l'Inter. Oltre a questo ci sono tutti gli ostacoli burocratici e cavilli legali con il Comune di Milano che allungherebbero i tempi notevolmente. A questo punto i rossoneri vorrebbero pensare di spostarsi altrove. Sesto San Giovanni è una delle opzioni che si sta valutando. Ma ci sarebbero anche altre zone. Come per esempio l'area (privata) delle ex acciaierie Falck che darebbe enormi vantaggi sulle tempistiche. Infine anche San Donato, Rozzano e l’area “La Maura”(non distante da San Siro) del gruppo FCMA (ex snai).