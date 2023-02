Il giornalista: “Il Milan voleva Otavio, ma non sono arrivati alla cifra…”

Il mercato del Milan fa ancora discutere, pochi sono stati gli innesti di valore, quanto meno per quello che hanno fatto vedere in campo fino ad ora. Malick Thiaw rappresenta l’eccezione, che però ha iniziato ora a dare continuità. Inoltre l’acquisto oneroso di Charles De Ketelaere, pagato 32 milioni più bonus che non sta convincendo a causa delle sue prestazioni "leggere".

IL MILAN VOLEVA OTAVIO” – “Ho visto qualche partita della squadra di Inzaghi nel corso di questa stagione. Dell’Inter sinceramente bisogna temere Lukaku, uno degli attaccanti più forti in Europa. Invece, il Porto è pericoloso con i suoi uomini di maggior talento. Ovvero Taremi, Otavio e lo stesso Evanilson, che per me è uno degli attaccanti più forti in Portogallo. Il Milan ha tentato di prendere Otavio, ma non sono arrivati alla cifra richiesta dal Porto. Non sono andati vicini a chiudere la porta, ma i due club hanno discusso per il calciatore”.