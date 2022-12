Milan, la Salernitana ci va giù pesante. Colpi di mercato in arrivo…

Altri nomi di moda dalle parti di Salerno da mettere a disposizione di mister Nicola sarebbero quelli di Federico Viviani del Brescia (sarebbe una bella opportunità di rilancio in Serie A per lui) e il centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski (oramai tagliato fuori da Vincenzo Italiano ). Nonostante la concorrenza dell' Empoli, sul giocatore viola sembra che il club granata campano stia accelerando e facendo sul serio. Possibile una fumata bianca nelle prossime settimane per il trasferimento. I contatti proseguono spediti.

La Salernitana è a caccia di rinforzi per affrontare al meglio questa seconda parte della stagione e vorrebbe mettersi al sicuro dal rischio retrocessione. E lo farebbe così. Altri due arrivi papabili potrebbero essere Mohamed Fares e Dimitrije Kamenovic (fuori dal progetto di Maurizio Sarri da diverso tempo) offerti dal ds Igli Tare al club campano nelle scorse ore. Dopo l'"embargo" imposto un anno fa i due club possono di nuovo riallacciare i rapporti di mercato. I due biancocelesti al momento non sembrano convincere al 100% per via della mancanza di continuità negli ultimi mesi. In particolar modo Fares è reduce da un gravissimo infortunio al legamento del ginocchio. Nicola -al contrario- ha bisogno di uomini pronti da subito a scendere in campo e che ventino di buone condizioni atletiche. La Lazio cederebbe volentieri ai granata anche il portiere portoghese Luís Maximiano (che conta solo 6 minuti di gioco quest'anno) anche se per la porta il nome più caldo al momento sarebbe quello di Etrit Berisha dal Torino. La trattativa pare già in fase avanzata.