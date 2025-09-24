Milan, ora Allegri vuole un bomber! A gennaio può arrivare...

Il Milan di Allegri vince e convince, ma il mister vorrebbe un altro regalo di calciomercato per rinforzare ulteriormente l'attacco rossonero

Il Milan targato Allegri sta ingranando sempre di più, con risultati e prestazioni decisamente convincenti e promettenti. Contro il Lecce in Coppa Italia si è sbloccato anche Santiago Gimenez, che è finalmente tornato al gol. Max sta lavorando per riportarlo ai suoi livelli e farlo esprimere al meglio delle sue possibilità, ma nel frattempo continua a sognare di ricevere in regalo anche un altro centravanti di ruolo dal mercato.

Un colpo del genere – anche di grosso spessore – era effettivamente previsto già la scorsa estate. Lo stesso Tare lo aveva annunciato, indicando come obiettivo un profilo “alla Giroud”: un centravanti puro, di peso e d’area di rigore. Insomma, una prima punta dalle caratteristiche ben precise e decisamente differenti da quelle di Nkunku. Come detto, Allegri continua a pensare a un giocatore del genere, che potrebbe arrivare già in vista del prossimo calciomercato di gennaio.

Milan, un bomber a gennaio: occhio a un’occasione di calciomercato

Difficilissimo – se non impossibile – ripensare a Dusan Vlahovic, vero e proprio pupillo di Allegri accostato al Milan in estate. I rossoneri hanno fatto qualche tentativo, ma l’affare è risultato proibitivo. E, salvo clamorosi colpi di scena, lo sarà anche in futuro alla luce delle richieste d’ingaggio del centravanti serbo. C’è invece un altro attaccante che piace a Tare e soci e che potrebbe rappresentare un’interessante occasione di mercato già a gennaio.

Parliamo di Artem Dovbyk, che alla Roma sta faticando tantissimo a trovare spazio. Gasperini non lo vede e gli preferisce Ferguson o altre soluzioni offensive senza punte di peso. L’ucraino invece intriga il Milan già da svariato tempo e qualche contatto c’è stato negli ultimi giorni del mercato estivo quando si è paventato un possibile scambio con Gimenez. Se la situazione a Roma non dovesse cambiare per Dovbyk, una cessione sarà inevitabile, magari già a gennaio in prestito con diritto di riscatto. Una formula che potrebbe momentaneamente accontentare tutti, con Allegri che avrebbe a disposizione una nuova prima punta di peso da affiancare al Bebote.