Sacchi sullo scudetto: “Impresa nelle corde della squadra di Allegri”

Arrigo Sacchi analizza la corsa scudetto tra Inter e Milan: sette punti di distanza ma, la squadra di Allegri può ancora provarci.

Intervenuto sulle pagine della Gazzetta dello Sport, lo storico ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Milan. Sette punti di distacco sono tanti, ma secondo lui potrebbe non essere ancora detta l’ultima parola, anche alla luce dell’entusiasmo portato dalla vittoria rossonera nel derby. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Sacchi

“Il Milan ha la possibilità di rimettersi pienamente in corsa per lo scudetto e anche di vincerlo. Ha una struttura di squadra molto solida e la vittoria nel derby ha sicuramente dato entusiasmo a tutto l’ambiente. Certo, sette punti da recuperare sono parecchi: ci vogliono tre partite e non è semplice, perché i rossoneri dovrebbero vincerle tutte e l’Inter fare un solo punto. Però l’impresa è nelle corde della squadra di Allegri”.

Sul momento dell’Inter:

“L’Inter ha un solo dovere: fare punti e mantenere il distacco. Lo scudetto è l’unico obiettivo rimasto e quindi i nerazzurri daranno l’anima per arrivare al traguardo. Però confesso che li ho visti in leggero calo rispetto ad altri periodi della stagione. Sarà colpa delle assenze, forse, o sarà che sono meno determinati ed efficaci di prima. Per questa ragione devono fare attenzione: incappare in una serie negativa è un attimo e poi uscirne diventa un problema”.

Sul momento del Milan:

“Nel Milan non ho dubbi: l’uomo chiave è Modric, è lui che fa girare la squadra e che trascina. Se il fisico lo sosterrà, ma non vedo perché dovrebbe tradirlo proprio ora, penso che il suo contributo sarà fondamentale. E se poi Leao si dà una svegliata e comincia ad avere quella continuità che finora gli è mancata, allora il discorso scudetto non è chiuso”.