Milan, le top news di giornata

Il Milan prepara la sfida contro la Lazio, le possibili scelte di Allegri: difesa confermata, dubbio sulla sinistra e novità a centrocampo.

Prosegue la preparazione dei rossoneri allenati da mister Massimiliano Allegri in vista della prossima sfida, quella contro la Lazio in programma domenica. Mancano pochi giorni e per questo possiamo già provare a ipotizzare quello che sarà lo schieramento iniziale del Milan in vista del match.

Il possibile undici di Allegri per Lazio-Milan

In porta ovviamente ci sarà Maignan. I tre centrali dovrebbero rimanere gli stessi, Tomori, De Winter e Pavlovic: vista l’assenza di Gabbia è difficile parlare di ballottaggi. Così come sulla fascia destra, dove dovrebbe essere confermato Saelemaekers.

Sulla fascia sinistra, invece, potrebbe esserci qualche dubbio. Allegri potrebbe premiare il match winner del derby Estupinan oppure affidarsi a quello che fin qui è stato il titolare, ovvero Bartesaghi, che ha ormai recuperato dall’acciacco muscolare. Il ballottaggio è aperto.

A centrocampo pesa l’assenza di Rabiot per squalifica: per sostituirlo è in pole Jashari, anche se Ricci resta un candidato. Gli altri due dovrebbero essere Modric e Fofana.

In attacco Allegri potrebbe confermare per la terza volta consecutiva la coppia Leao–Pulisic. Non super prolifici ultimamente, soprattutto l’americano che deve ancora sbloccarsi nel 2026, ma la coppia titolare per ora rimane questa.

Dovrebbe rientrare almeno per la panchina anche Santi Gimenez, che intanto ha ripreso ad allenarsi col gruppo da martedì. Sarà comunque difficile vederlo in campo presto: nelle gerarchie ormai, oltre a Leao e Pulisic, ha davanti anche Nkunku e Fullkrug.