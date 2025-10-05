Milan, Sacchi: “Modric e Rabiot hanno garantito il cambio di passo”

Arrigo Sacchi commenta Juventus-Milan: fiducia in Allegri, l'importanza di Modric e Rabiot e le possibilità del Milan nella corsa scudetto.

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, è stato intervistato da la Repubblica in vista di Juventus-Milan di questa sera e ha commentato che tipo di gara si aspetta, le possibilità del Milan di vincere lo scudetto e il mister Massimiliano Allegri.

Le parole di Arrigo Sacchi

Su che gara aspettarsi stasera:

“Spero più divertente di quella dello scorso anno. Ero a San Siro, accanto a Baresi e Massaro. Non fu un grande spettacolo. Oggi entrambe le squadre vivono un buon momento. I rossoneri stanno facendo benissimo, la Juve può crescere ma i risultati non sono così negativi. Mi piace Vlahovic, spero di vederlo in campo”.

Sulla possibilità che il Milan vinca lo scudetto:

“È troppo presto per sbilanciarsi. Aspettiamo qualche altra settimana, ma i segnali sono positivi. Allegri ha saputo rimettere in sesto una squadra che arrivava da una stagione complicata. Condivido la scelta della difesa a tre, dà più protezione. Modric e Rabiot hanno garantito il cambio di passo. Vedremo quando sarà pronto Leao come verrà inserito.”

Su Allegri:

“È un allenatore intelligente. Sono contento se avrà successo con il Milan.”