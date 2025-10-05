Verso Juve-Milan: occasione da non sprecare per Santi Gimenez

Nuova occasione dal primo minuto per Santi Gimenez in Juve-Milan: fiducia di Allegri e voglia di sbloccarsi per conquistare il Milan

Juve-Milan è il big match di Serie A in programma stasera. È ancora presto per parlare di un vero e proprio crocevia della stagione, visto che il campionato è appena cominciato, ma per alcuni giocatori la sfida di questa sera può pesare eccome. Uno di questi è Santiago Gimenez, che avrà un’altra chance dal primo minuto per guidare l’attacco del Milan.

Gimenez, fiducia e voglia di sbloccarsi

L’avvio di stagione di Santi è stato piuttosto particolare. Tra le tante voci di mercato che lo hanno accompagnato fino alla fine della sessione estiva, Gimenez ha dovuto fare i conti con un bel po’ di pressione in più. Alla fine è rimasto in rossonero, con la fiducia di Allegri che non è mai mancata. Dato che anche nei momenti in cui i gol non arrivavano, l’attaccante ha sempre offerto buone prestazioni per la squadra, lottando e sacrificandosi in campo.

Il gol in Coppa Italia contro il Lecce lo ha sbloccato e gli ha ridato morale, ma ora serve la conferma anche in campionato. Nella sfida con il Napoli, complice l’inferiorità numerica della squadra, si è visto poco in zona gol ma ha comunque dato una mano importante in fase di copertura. Adesso, contro la Juventus, la speranza è che possa tornare ad incidere davanti alla porta.

La concorrenza in attacco è tanta, e con il ritorno di Leao, già da dopo la sosta il minutaggio di Gimenez potrebbe ridursi. Per questo motivo, trovare la rete stasera contro una grande squadra come la Juve avrebbe un peso enorme: non solo per il Milan, ma anche per lui, che ha ancora tanto da dimostrare. Arrivato a gennaio con grandi aspettative, Santi sa che per conquistare davvero il Milan e i suoi tifosi servono i gol e questa potrebbe essere la serata giusta da cui cominciare.