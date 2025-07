Sacchi: “Max Allegri con Vlahovic sarebbero una bella coppia”

Arrigo Sacchi si è espresso sulla possibilità che Dusan Vlahovic vada al Milan come nuova punta di Massimiliano Allegri

Arrigo Sacchi ha parlato della possibilità che Vlahovic venga al Milan e di Rafael Leao:

“Allegri e Vlahovic una bella coppia. A proposito di Leao dico che tutto dipende da lui: le qualità non gli mancano, adesso deve dimostrare di essere continuo. Vlahovic è un centravanti perfetto se innescato con cross dalle fasce. Bisogna che tutto il gioco della squadra sia pensato in funzione di questa soluzione”.

RAVEZZANI SU VLAHOVIC

Fabio Ravezzani ha parlato su proprio profilo X in merito a Dusan Vlahovic accostato al Milan:

“Parliamo di Vlahovic. Fu sopravvalutato dai tifosi della Juve. Non fa reparto, sbaglia spesso gol facili. Ma non è il brocco che sembra nelle ultime esibizioni. Molto bravo sulle punizioni, grande fisicità, carattere non facile. Non è un fenomeno. Resta ottimo 9 per arrivare quarti in A”.