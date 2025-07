Milan, Pulisic elogia Ricci: “Ammiro molto il suo modo di giocare”.

Samuele Ricci ha già convinto Pulisic e lo spogliatoio rossonero: qualità e quantità al servizio del Milan. Le premesse sono ottime.

Christian Pulisic, intervistato dalla Gazzetta dello Sport direttamente dal ritiro rossonero, ha speso parole di stima per il nuovo acquisto del Milan, Samuele Ricci:

“Mi piace Ricci perché fa le cose semplici e non cerca mai di esagerare: fa quello di cui la squadra ha bisogno. Ha un’ottima tecnica, è bravo a controllare il pallone e a passarlo. Ammiro molto il suo modo di giocare”.

Ricci conquista tutti: equilibrio, tecnica e intelligenza

Ricci ha già conquistato la fiducia sia dell’allenatore che dei compagni. Già dalle prime uscite si nota come sia pienamente inserito nei meccanismi della squadra rossonera. È un equilibratore, capace di offrire sia quantità che qualità: sa coprire gli spazi in fase difensiva e, allo stesso tempo, gestire bene il pallone tra i piedi.

Solo il tempo dirà se quello di Ricci sarà stato un acquisto davvero azzeccato, ma per ora tutti i segnali fanno pensare di sì, e il fatto di poter avere presto Luka Modric come compagno di reparto non potrà far altro che migliorarlo.