Sacchi: "Il Milan deve dare continuità a questo percorso"
Stefania Palminteri
milano
23 Settembre, 15:30
Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan
Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dell'attuale momento rossonero

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al Milan di Max Allegri:

“E poi ci sono le due milanesi che, per vari motivi, mi suscitano più di un dubbio. L’Inter ha troppi momenti di pausa. Il Milan, che dopo la sconfitta-choc al debutto contro la Cremonese ha inanellato tre vittorie consecutive, e soprattutto non ha mai subito gol, deve dare continuità al percorso e va osservato contro squadre di alto livello.

Domenica sera, a San Siro, arriva proprio il Napoli e allora sarà quello l’istante in cui si capiranno molte cose della stagione che è appena cominciata. Il Milan di Modric e di Rabiot, della difesa ben protetta e del centrocampo fluido, riuscirà a tenere testa a quella che, a mio avviso, è, per mentalità e per gioco, la squadra più europea della Serie A, e cioè il Napoli?”.

