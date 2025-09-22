Questione rinnovo Pulisic: “Priorità al Milan”

Christian Pulisic si conferma uno degli uomini chiave del Milan. Tra cambi di allenatore e arrivi o partenze di giocatori, la certezza rimane lo statunitense, protagonista dell’ultima partita contro l’Udinese con una doppietta e un assist. Pulisic non ha intenzione di fermarsi qui, ma la società deve già guardare al futuro: il suo contratto scade nel giugno 2027 e un rinnovo deve diventare una priorità.
Secondo l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, la trattativa era già vicina alla conclusione verso la fine della scorsa stagione, ma poi si è bloccata. Al momento non sono previsti incontri ufficiali tra la dirigenza rossonera e l’entourage del calciatore, ma il tema resta centrale nel progetto del Milan.
Le parole di Moretto sul rinnovo
“Christian Pulisic è ormai una certezza in casa Milan. In campo non si è mai risparmiato e non ha mai deluso le attese. Anche quest’anno è partito forte: 4 partite e 3 gol in campionato con una grandissima prestazione a Udine. Io voglio raccontarvi la situazione legata al suo contratto perché a inizio 2025 il Milan è arrivato davvero molto vicino al rinnovo di Pulisic con le parti che avevano raggiunto un accordo verbale e con i contratti da firmare pronti. Poi alle firme c’è stata una frenata: il calciatore attraverso l’entourage ha chiesto del tempo perché voleva valutare quale potesse essere il progetto rossonero, a partire dall’allenatore e dalle scelte sul mercato. Pulisic ha chiesto garanzie che poi sono arrivate”.
“Si era trovato un accordo per un rinnovo fino al 2028 più uno con stipendio da 4/5 milioni di euro annui ma in questo momento la trattativa non si è ancora sbloccata: il Milan vuole rinnovare Pulisic, il calciatore dà priorità al Milan ma le parti non si sono ancora date appuntamento per questo rinnovo che di fatto è in stand-by. Non c’è una situazione imminente, non è una questione che il Milan sbloccherà in queste settimane: non ci sono appuntamenti in programma.”