Questione rinnovo Pulisic: “Priorità al Milan”

Pulisic certezza del Milan: secondo Moretto, la trattativa per il rinnovo deve ancora decollare ma il giocatore darà priorità ai rossoneri

Christian Pulisic si conferma uno degli uomini chiave del Milan. Tra cambi di allenatore e arrivi o partenze di giocatori, la certezza rimane lo statunitense, protagonista dell’ultima partita contro l’Udinese con una doppietta e un assist. Pulisic non ha intenzione di fermarsi qui, ma la società deve già guardare al futuro: il suo contratto scade nel giugno 2027 e un rinnovo deve diventare una priorità.

Secondo l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, la trattativa era già vicina alla conclusione verso la fine della scorsa stagione, ma poi si è bloccata. Al momento non sono previsti incontri ufficiali tra la dirigenza rossonera e l’entourage del calciatore, ma il tema resta centrale nel progetto del Milan.

Le parole di Moretto sul rinnovo

“Christian Pulisic è ormai una certezza in casa Milan. In campo non si è mai risparmiato e non ha mai deluso le attese. Anche quest’anno è partito forte: 4 partite e 3 gol in campionato con una grandissima prestazione a Udine. Io voglio raccontarvi la situazione legata al suo contratto perché a inizio 2025 il Milan è arrivato davvero molto vicino al rinnovo di Pulisic con le parti che avevano raggiunto un accordo verbale e con i contratti da firmare pronti. Poi alle firme c’è stata una frenata: il calciatore attraverso l’entourage ha chiesto del tempo perché voleva valutare quale potesse essere il progetto rossonero, a partire dall’allenatore e dalle scelte sul mercato. Pulisic ha chiesto garanzie che poi sono arrivate”.

“Si era trovato un accordo per un rinnovo fino al 2028 più uno con stipendio da 4/5 milioni di euro annui ma in questo momento la trattativa non si è ancora sbloccata: il Milan vuole rinnovare Pulisic, il calciatore dà priorità al Milan ma le parti non si sono ancora date appuntamento per questo rinnovo che di fatto è in stand-by. Non c’è una situazione imminente, non è una questione che il Milan sbloccherà in queste settimane: non ci sono appuntamenti in programma.”