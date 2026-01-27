Sabatini è sicuro: “Il Milan deve giocare con Fullkrug”

Sandro Sabatini critica il Milan dopo la gara di Roma e indica Fullkrug come centravanti necessario per dare peso all’attacco rossonero.

Intervenuto a Mediaset, nella trasmissione Pressing, il noto giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la gara tra Roma e Milan di domenica. Entrando nel merito della prestazione dei rossoneri, ha mosso diverse critiche, sottolineando come nel primo tempo non ci sia stata praticamente partita. Sabatini ha poi suggerito che, secondo lui, in attacco il Milan non possa fare a meno di un centravanti vero come Fullkrug.

L’analisi di Sabatini

“Indubbiamente nel primo tempo la Roma ha dominato, questo è fuori discussione: ha avuto un sacco di tiri in porta, era una partita a una porta sola e a una metà campo sola. Questo è stato il primo tempo, anche perché il Milan aveva due attaccanti che non riuscivano a tenere neanche una delle poche palle che ricevevano.

Nel secondo tempo è stata una partita più equilibrata, i gol sono due episodi su calcio piazzato. La vittoria ai punti però nel calcio non esiste. L’impressione finale è che, secondo me, il Milan debba giocare con Fullkrug, non possa giocare con attaccanti improvvisati”.