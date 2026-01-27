Capello sull’ultima del Milan: “Senza personalità e senza carattere”

Fabio Capello critica il Milan dopo il pareggio con la Roma: sono mancate personalità, carattere e convinzione. Difficile raggiungere l'Inter

Intervenuto come ospite a Radio Uno, l’ex allenatore rossonero Fabio Capello, parlando di Serie A, ha commentato anche il recente pareggio ottenuto dal Milan contro la Roma. Capello, in particolare, ha criticato diversi aspetti della prestazione rossonera, soffermandosi sull’atteggiamento. Ecco un estratto.

La dura analisi di Capello

“Il Milan ha fatto un primo tempo rinunciatario, senza visione di gioco. Mi è piaciuta la Roma, ha creato tantissimo e poteva essere avanti di due-tre gol, di occasioni ne ha avute. Il Milan mi sembra una squadra che va per tentativi e mi meraviglia che i due attaccanti senza palla siano passivi. È stato un Milan senza personalità e senza quel carattere che si vede in tutte le partite, come una squadra convinta della propria forza. Mi sembra difficile che possa raggiungere l’Inter, che invece ha una personalità unica”.