Sabatini: “Allegri e Tare hanno detto no alla cessione di Nkunku”

Sandro Sabatini svela un retroscena di mercato su Nkunku: Allegri e Tare avrebbero bloccato la cessione nonostante la spinta di Furlani e Ibra

Intervenuto sul proprio canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha recentemente commentato la vittoria del Milan sul Bologna. In particolare ha posto la lente d’ingrandimento su uno dei protagonisti della gara, ovvero Cristopher Nkunku, e ha svelato un retroscena secondo il quale proprio il francese avrebbe generato opinioni divergenti in casa Milan durante il mercato di gennaio. Furlani e Ibrahimovic spingevano per cederlo, mentre Tare e Allegri per tenerlo. Alla fine il giocatore è rimasto e ha risposto sul campo ripagando la fiducia, vedremo poi se continuerà su questa strada. Ecco intanto quello che ha raccontato Sabatini in merito a Nkunku.

Il retroscena di Sabatini su Nkunku

“Su Nkunku vi voglio raccontare un piccolo retroscena, perché il rendimento dei giocatori dipende anche dalla fiducia degli allenatori, dipende anche da qualche particolare di mercato più o meno raccontato, più o meno nascosto. Ecco, Nkunku era sul mercato per Ibrahimovic e Furlani, doveva andare via, erano stati troppi i soldi spesi, quindi via Nkunku. È stato offerto a destra e a sinistra, ma Allegri e Tare hanno detto di no, soprattutto Allegri. Hanno assecondato, coccolato la volontà del giocatore di rimanere e il giocatore l’ha ripagato con una prestazione di altissimo livello.

Sinceramente io non posso cambiare opinione sulle ali di un risultato, quindi io confermo che per me Nkunku non è una prima punta ed è un giocatore che può e deve dare molto di più, però la partita contro il Bologna è stata una partita esemplare di un giocatore che evidentemente si trova a proprio agio con questo allenatore, con il sistema di gioco, con la tattica”.