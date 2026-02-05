Leao-Milan, avanti col rinnovo: la situazione e gli aggiornamenti

Il Milan lavora al rinnovo di Rafael Leao: tra gestione della pubalgia e volontà comune di prolungare, ecco le ultime.

Nonostante in questo momento stia attraversando un periodo non facilissimo, con un problema fisico che ne limita le possibilità in campo, Rafael Leao continua ad essere un punto fermo del Milan nel presente e anche in ottica futura. Tanto che il club rossonero si starebbe già da un po’ di tempo muovendo per il rinnovo del 10 portoghese, in attesa anche di rivederlo in campo al 100%. Attualmente Leao e lo staff medico rossonero stanno combattendo con un’infiammazione nella zona adduttore-pube: un pericoloso inizio di pubalgia che però, grazie anche alle poche partite che il Milan deve disputare in questo periodo, potrebbe essere già in via di risoluzione in tempi brevi senza la necessità di perdere troppe gare.

Moretto: “Le parti stanno già trattando”

In quest’ultimo mese e mezzo Leao ha dato il suo contributo nonostante questa problematica, anche se nella scorsa gara non c’è stato nemmeno bisogno del suo impiego visto il risultato acquisito. Nel tempo che lo separa dalla prossima partita si spera di ottenere ulteriori miglioramenti, con la speranza di rivedere il vero Leao per il rush finale di fine stagione.

Nel frattempo, il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fatto il punto sul rinnovo, facendo capire come da entrambe le parti ci sia la volontà di giungere ad un accordo:

“Leao ha il contratto in scadenza nel 2028. Le parti stanno già trattando e c’è la volontà di arrivare ad un accordo per il prolungamento. Vedremo poi se in estate arriveranno offerte per il portoghese”.