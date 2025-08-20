Romano: "Operazione non ancora definita per Victor Boniface"
Home > News Milan

Romano: “Operazione non ancora definita per Victor Boniface”

Giulia Benedetti
milano
20 Agosto, 18:20
Fabrizio Romano è intervenuto ai microfoni di un video sul proprio canale YouTube in cui ha parlato della trattativa Boniface-Milan

Vai nel canale WhatsApp del Milanista >
Fabrizio Romano ha parlato suo canale YouTube in merito a Boniface e il Milan:

“L’obiettivo è di dare a Massimiliano Allegri il nuovo centravanti entro la fine di questa settimana. E ha accelerato in queste ore per un profilo già seguito a giugno, ossia Victor Boniface. Operazione non ancora definita, ma sul quale il Milan sta andando forte col lavoro diretto di Tare col Leverkusen per un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Il Leverkusen vorrebbe una struttura diversa dell’operazione ma le parti si stanno avvicinando. La notizia positiva per il Milan è che Boniface ha dato un’apertura totale al Milan, a differenza di Hojlund che ha voluto fino all’ultimo a restare al Manchester United. Apertura da parte di Boniface che poteva andar via già a gennaio, era a un passo dall’Al Nassr e adesso è pronto ad andare al Milan. Dipende dai due club che stanno studiando la formula dell’operazione e stanno andando avanti. Il Milan è ottimista perché ha trovato delle porte aperte dal Leverkusen”.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 20 Agosto, 18:50
Milan: conferenza di De Winter e Athekame domani alle 15:30
La conferenza stampa di presentazione di De Winter e Athekame è stata posticipata da domani alle 11:00 a domani alle 15:30
Lorenzo Focolari - 20 Agosto, 17:50
Milan-Bologna: da venerdì al via la vendita libera dei biglietti
Stefania Palminteri - 20 Agosto, 17:20
Moretto: “L’Atalanta è su Musah, non mi risulta nulla su Origi”
Stefania Palminteri - 20 Agosto, 16:50
Nazionali: Modric convocato per gli impegni con la Croazia
Giulia Benedetti - 20 Agosto, 16:00
Milan, l’Al-Ahli piomba su Fofana: cosa filtra sulla trattativa
Riccardo Focolari - 20 Agosto, 15:20
Milan Futuro, quando sarà l’esordio stagione: giorno e avversario
Lorenzo Focolari - 20 Agosto, 14:39
Milan, la verità sull’interesse per Rabiot! E Allegri…
x