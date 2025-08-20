Milan Futuro, quando sarà l’esordio stagione: giorno e avversario

Il programma dei prossimi giorni del Milan Futuro allenato da Massimo Oddo: ecco quando disputerà la prima partita

La voglia di riscatto del Milan Futuro è il filo conduttore che accompagnerà la squadra nel nuovo percorso. Il debutto ufficiale è fissato per il 24 agosto, in Coppa Italia, contro la Trevigliese. Una partita che segna l’inizio di un anno in cui la formazione guidata da Massimo Oddo dovrà dimostrare carattere e solidità. La caduta in Serie D rappresenta un ostacolo, ma anche un’occasione per costruire basi più solide e ritrovare entusiasmo. Il progetto del Milan Futuro rimane ambizioso: offrire ai giovani calciatori un contesto competitivo in cui crescere e, allo stesso tempo, alimentare una cultura del gioco coerente con quella della prima squadra. Per questo la guida di Oddo, con la sua esperienza e mentalità, sarà un tassello fondamentale.

Il primo incontro

La partita in programma il 24 agosto prossimo contro la Trevigliese sarà il primo banco di prova ufficiale nella nuova stagione, ma anche l’occasione per lanciare un messaggio chiaro: il Milan Futuro vuole ripartire con convinzione e ambizioni precise. Ogni gara diventerà un passo verso la risalita in Serie C, con l’obiettivo di trasformare la delusione del passato in un motore di energia per il presente e il futuro. La sfida è appena iniziata, e la squadra sembra determinata a non lasciarsela sfuggire.