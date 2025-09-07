Romano: "Gimenez non ha mai voluto lasciare il Milan"
Stefania Palminteri
milano
7 Settembre, 16:30
Fabrizio Romano, esperto di calciomercato.
Fabrizio Romano è intervenuto ai microfoni del suo canale YouTube in un video riguardante l'attaccante del Milan Gimenez

Fabrizio Romano ha parlato in un video sul suo canale YouTube in merito a Santiago Gimenez:

“Gimenez è stato uno dei protagonisti negli ultimi giorni di mercato. Prima il no secco ad una partenza, poi un’apertura alla possibilità di vestire la maglia della Roma, con l’operazione che poi è saltata. È sempre stata un’apertura faticosa. Non per mancanza di rispetto nei confronti della Roma ma perché Gimenez non voleva lasciare il Milan. È sempre stato intenzionato a restare al Milan. Ha dato un’apertura quando ha capito che il Milan l’aveva messo, eventualmente, sul mercato con l’operazione che poi nell’ultimo giorno non si è fatta.

Gimenez è stato cercato da club turchi negli ultimi giorni ma non è mai stata un’opzione per lui. Santi ha scelto in maniera chiara, decisa e forte di restare al Milan. Lo ha fatto con una presa di posizione pubblica. Non è mai stato, e sottolineo mai, un obiettivo del Chelsea. Santiago Gimenez è più che contento di restare al Milan, vuole giocarsela al massimo. Ha fatto questo tipo di scelta. Il Milan non ha mai trovato l’accordo con la Roma per questo scambio di prestiti con Dovbyk, tra diritti di riscatto, prestiti secchi, formula… Insomma ci sono stati tanti ostacoli per questa doppia operazione, ma sicuramente la volontà di Santi Gimenez è molto chiara. È quella di provare a fare mesi importanti al Milan e di non cambiare il suo futuro così in fretta”.

