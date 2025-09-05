Milan, il punto sulla questione rinnovi

Il Milan deve affrontare il nodo rinnovi: dalla priorità Maignan alla situazione Pulisic, il punto sui contratti in scadenza.

Il calciomercato si è da poco concluso, ma insieme al ritorno del calcio giocato la società è chiamata a gestire anche la spinosa questione dei rinnovi di contratto.

Le situazioni da monitorare

Il primo della lista è l’attuale capitano del Milan, Mike Maignan, in scadenza nel giugno 2026. Per lui sarà necessario muoversi a breve, se non lo si vuole perdere a parametro zero. Già lo scorso dicembre il portiere francese era stato vicino al rinnovo, ma poi non se ne fece nulla. Da qui a gennaio questa sarà una delle questioni da risolvere assolutamente, perché il capitano di una squadra che vuole puntare in alto deve essere al centro del progetto, non solo in campo ma anche nei piani futuri della società.

Anche Luka Modrić e Pietro Terracciano hanno il contratto in scadenza nel 2026, ma entrambi dispongono di un’opzione che consente di prolungare di un’altra stagione. Da gestire con attenzione sarà pure la situazione di Christian Pulisic, in scadenza nel 2027: anche lui è stato vicino al rinnovo, poi tutto si è fermato perché il giocatore voleva prima valutare quale sarebbe stato il progetto del Milan dopo la scorsa stagione fallimentare.

Nessuna particolare preoccupazione invece per Alexis Saelemaekers, anche lui in scadenza nel 2027, ma ora che è tornato ed è parte integrante del progetto rossonero, non dovrebbero esserci intoppi sul fronte rinnovo.