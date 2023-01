Milan, la Roma il secondo avversario del 2023. Il punto

Il prossimo 9 gennaio il Milan affronterà la Roma di Mourinho a San Siro. Dalle parti di Trigoria sono molteplici i temi caldi al momento

Redazione Il Milanista

In casa Romai temi da affrontare sono tanti. In primis c'è il discorso relativo a Josè Mourinho a tenere banco. La nazionale portoghese gli avrebbe offerto il posto da commissario tecnico - dopo l'addio di Fernando Santos- ma sull'ok finale al doppio ruolo si aspetta la società giallorossa. Al momento lo Special One avrebbe preso tempo e forse il discorso è rimandato di qualche mese. Inoltre c'è il nodo Karsdorp: i club interessati (al momento Juventus ed Ajax) stanno cercando di abbassare il prezzo del cartellino. Tiago Pinto valuta il prezzo del suo cartellino 12 milioni di euro. Per ora però-a queste cifre- sono arrivate solo proposte di prestito con diritto di riscatto.

Pinto sta intanto lavorando per rinforzare il reparto offensivo. Davide Frattesi si avvicina sempre di più alla Roma. E non è detto che non possa arrivare già a gennaio anche se ci sono molti ostacoli da superare. E Carnevali non vorrebbe rinunciare al giocatore per questa seconda parte di stagione. Tuttavia l'affare sembra concluso e comunque il giocatore originario di Fidene al più tardi a giugno tornerà a casa sua. La concorrenza è tanta: e su di lui ci sarebbero altri club di Serie A come Inter, Napoli e Juventus. Una variabile potrebbe essere l'inserimento nella trattativa di due giallorossi: Edoardo Bove e Cristian Volpato, così da abbattere il prezzo del cartellino di Frattesi (il Sassuolo lo valuta 30 milioni di euro).

E intanto si pensa anche ad un altro nome per il centrocampo. Il profilo è quello del granata Sasa Lukic. Il giocatore è in rotta con il Toro e il suo contratto scadrà tra 18 mesi. Non è quindi escluso che possa lasciare Torino già a gennaio ( a cifre abbordabili). La pedina di scambio potrebbe essere il trasferimento dall'ex Verona Marash Kumbulla dalla Roma (più una parte cash).