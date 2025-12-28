Rinnovo Maignan, Moretto: “Ad oggi nessun cambiamento”

Il punto di Matteo Moretto sul rinnovo di Maignan: l’offerta del Milan c’è, ma la decisione finale resta nelle mani del portiere francese.

L’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha recentemente fatto il punto della situazione sul discorso legato a Mike Maignan. La questione rinnovo tra il portiere e il Milan continua a essere un rebus e non è ancora chiaro come potrà finire la vicenda. È vero che il Milan ha intenzione di rinnovargli il contratto, ma il diretto interessato non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Proprio per questo motivo il club rossonero si sta guardando intorno per non farsi trovare impreparato. Ecco come ha sintetizzato la situazione attuale Moretto.

“L’offerta del Milan è di 5 milioni più bonus. Ve lo abbiamo già raccontato un anno fa quasi, nel febbraio 2024. Il Milan offriva a Maignan 5 milioni netti per arrivare a due più bonus, quindi 7. Il problema resta la volontà di Maignan, con il francese che ha cambiato idea dopo aver visto gli esiti della trattativa, appunto non conclusa con la dirigenza rossonera negli scorsi mesi. Il Milan proverà a farlo rinnovare, ma il discorso resta legato alla volontà di Mike. Ad oggi però non cambiano le idee di Mike Maignan.”