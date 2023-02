Milan, rimpianto Kerkez? Ora su di lui diverse big…

Il terzino ungherese Milos Kerkez - che oggi milita all'Az Almaar(prossimo avversario di Conference League della Lazio)- era stato portato nella Primavera del Milan circa due anni fa e segnalato come promettente talento. Il club lo ha poi ceduto in Olanda per il valore di 2 milioni di euro (ricavandone il doppio rispetto a quanto era stato pagato).