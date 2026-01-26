Ricci sulla distanza con l’Inter: “Siamo lì, non facciamo calcoli”

Samuele Ricci analizza il pareggio con la Roma, la continuità del Milan e la corsa Champions. Le sue parole dopo l’1-1.

Dopo la partita di ieri sera, pareggiata 1-1 con la Roma, è intervenuto anche Samuele Ricci ai microfoni di SportMediaset per commentare la gara. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Ricci

Sul risultato:

“Rimpianti? No. Nel primo tempo secondo me abbiamo concesso tanto, troppo, perché non riuscivamo ad uscire e le poche volte che lo abbiamo fatto siamo stati troppo frenetici, riconsegnando subito la palla agli avversari. In campo aperto hanno grosse qualità di tecnica e di corsa, quindi ci hanno messo in difficoltà. Nel secondo tempo siamo rientrati più quadrati, la partita era andata anche un po’ a nostro favore, ma poi c’è stato l’episodio del rigore…”

Sulla squadra e i 21 risultati utili consecutivi:

“La cosa positiva è la continuità di risultati, non ricordo da quanto non perdiamo. Ora ci aspettano altre partite difficili, come tutte quelle di Serie A. Le affronteremo con lo spirito giusto, come stiamo facendo. Sicuramente bisogna lavorare sulle difficoltà che abbiamo, ma ci sono anche cose positive”.

Sulla distanza con l’Inter:

“Non facciamo calcoli. Il nostro obiettivo è rientrare in Champions. Per adesso siamo lì, stiamo lottando perché ci sono tante squadre di livello ed è un campionato combattuto, vedremo alla fine”.

Sui complimenti di Allegri per l’interpretazione del ruolo da mezzala:

“Ho sempre cercato di lavorare bene fin dall’inizio, sia come mediano che come mezzala. Ho caratteristiche diverse da una mezzala come Rabiot, sono più di palleggio, cerco anche l’inserimento, ma devo migliorare ancora tanto”.