LIVE| Roma-Milan 1-1: Termina con un pareggio all’Olimpico

90+4: Triplice fischio 1-1 all’Olimpico
84’- Dentro Venturino, fuori Soulè
79’- Dentro Loftus-Cheek, fuori Ricci
74’- GOAL di Pellegrini: 1-1
73’- Giallo per Maignan
72’- Rigore per la Roma, tocco con il braccio di Bartesaghi
69’- Ammonito Modric
67’- Fuori Nkunku e Leao, dentro Pulisic e Fullkrug, mentre per Gasperini, fuori Dybala e Maleh dentro Pellegrini e Vaz
62’- GOAL, De Winter sbuca sul cross di Modric e segna la prima rete del match: 0-1
58’- Cambio forzato per la Roma, fuori Konè entra Pisilli
54’- Giallo per Athekame
50’ – Giallo per Rabiot per un fallo sul portiere della Roma
49’ – Rabiot calcia in diagonale e Svilar mette in corner
Secondo Tempo
45 +1′- Finisce qui il primo tempo
45′- Riflesso clamoroso di Maignan sulla deviazione di Celik! Vero e proprio miracolo del capitano del Milan su un tiro forte, improvviso e ravvicinato
44′- Ci sarà un minuto di recupero
43′- Regalo di Saelemaekers in uscita a Soulé, l’argentino però spara alto tirando col destro
37′- Possesso Roma nella metà campo del Milan. I rossoneri schiacciati dietro aspettano
32′- Ancora Maignan salva il Milan! Percussione centrale di Soulé, la palla arriva a Malen che da posizione molto defilata conclude in porta. Rossoneri in difficoltà
25′- Roma che in questo momento ha il pallino del gioco, rossoneri che faticano a ripartire
19′- Occasione clamorosa per la Roma! Dopo il suggerimento di Ndicka, Malen si smarca bene e riesce a stoppare il pallone in area, ma calcia fuori.
16′- I giallorossi lamentano un fallo di Gabbia su Malen in area, ma il contatto è leggero e l’arbitro lascia giocare
12′- Ancora all’attacco la Roma con Soulé che in area prende il fondo e mette una palla forte e pericolosa in mezzo. Maignan la intercetta e Tomori libera
10′- Grande intensità da parte di entrambe le squadre in questi primi dieci minuti di gara
7′- Pericolosa ora la Roma, che dopo un pallone recuperato a centrocampo trova Koné al limite dell’area. Conclusione bassa ma debole, blocca facilmente Maignan
2′- Primo guizzo del Milan con Saelemaekers che al primo pallone toccato si accentra e tira da fuori area, pallone però alto
1′- Inizia il primo tempo
-CI SIAMO! A breve il Milan affronterà la Roma allo Stadio Olimpico nel match valido per la 22a giornata di Serie A