LIVE| Roma-Milan 1-1: Termina con un pareggio all’Olimpico

Il Milan è pronto ad affrontare la Roma nel match valido per la 22a giornata di Serie A. Segui il live del match insieme a noi!

90+4: Triplice fischio 1-1 all’Olimpico

84’- Dentro Venturino, fuori Soulè

79’- Dentro Loftus-Cheek, fuori Ricci

74’- GOAL di Pellegrini: 1-1

73’- Giallo per Maignan

72’- Rigore per la Roma, tocco con il braccio di Bartesaghi

69’- Ammonito Modric

67’- Fuori Nkunku e Leao, dentro Pulisic e Fullkrug, mentre per Gasperini, fuori Dybala e Maleh dentro Pellegrini e Vaz

62’- GOAL, De Winter sbuca sul cross di Modric e segna la prima rete del match: 0-1

58’- Cambio forzato per la Roma, fuori Konè entra Pisilli

54’- Giallo per Athekame

50’ – Giallo per Rabiot per un fallo sul portiere della Roma

49’ – Rabiot calcia in diagonale e Svilar mette in corner

Secondo Tempo



45 +1′- Finisce qui il primo tempo

45′- Riflesso clamoroso di Maignan sulla deviazione di Celik! Vero e proprio miracolo del capitano del Milan su un tiro forte, improvviso e ravvicinato

44′- Ci sarà un minuto di recupero

43′- Regalo di Saelemaekers in uscita a Soulé, l’argentino però spara alto tirando col destro

37′- Possesso Roma nella metà campo del Milan. I rossoneri schiacciati dietro aspettano

32′- Ancora Maignan salva il Milan! Percussione centrale di Soulé, la palla arriva a Malen che da posizione molto defilata conclude in porta. Rossoneri in difficoltà

25′- Roma che in questo momento ha il pallino del gioco, rossoneri che faticano a ripartire

19′- Occasione clamorosa per la Roma! Dopo il suggerimento di Ndicka, Malen si smarca bene e riesce a stoppare il pallone in area, ma calcia fuori.

16′- I giallorossi lamentano un fallo di Gabbia su Malen in area, ma il contatto è leggero e l’arbitro lascia giocare

12′- Ancora all’attacco la Roma con Soulé che in area prende il fondo e mette una palla forte e pericolosa in mezzo. Maignan la intercetta e Tomori libera

10′- Grande intensità da parte di entrambe le squadre in questi primi dieci minuti di gara

7′- Pericolosa ora la Roma, che dopo un pallone recuperato a centrocampo trova Koné al limite dell’area. Conclusione bassa ma debole, blocca facilmente Maignan

2′- Primo guizzo del Milan con Saelemaekers che al primo pallone toccato si accentra e tira da fuori area, pallone però alto

1′- Inizia il primo tempo

-CI SIAMO! A breve il Milan affronterà la Roma allo Stadio Olimpico nel match valido per la 22a giornata di Serie A