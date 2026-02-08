Il report da Milanello: differenziato per Pulisic e Saelemaekers

Il punto da Milanello: Pulisic e Saelemaekers si allenano a parte e restano in dubbio per Pisa-Milan. Leao regolarmente in gruppo.

Si è da poco conclusa la seduta di allenamento dei rossoneri, che hanno ripreso oggi il lavoro a Milanello dopo i tre giorni di stop concessi da mister Allegri alla squadra. Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello sul suo account X, non sarebbero ancora al meglio Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers, che oggi hanno svolto un allenamento differenziato e restano quindi in dubbio per la prossima gara, Pisa–Milan del 13/02.

Buone notizie invece da Rafael Leao che si è allenato normalmente coi compagni. Dopo essere rimasto 90’ in panchina nella sfida col Bologna sta bene e sarà a disposizione di Allegri per Pisa, sperando possa smaltire il fastidio all’adduttore che si porta dietro da un po’ ed essere al 100%.

Ancora fuori ovviamente Santi Gimenez, che anche se sta bruciando le tappe ne avrà ancora per un po’. Tornando a Pulisic e Saelemaekers, andranno monitorati nei prossimi giorni per capire se potranno essere arruolabili per la sfida di Pisa. Stando alle parole di Allegri post Bologna, più probabile il rientro dell’americano che del belga a Pisa.