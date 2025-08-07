Ravezzani: "Sicuri che Athekame sia meglio di Calabria e Royal?"
Home > News Milan

Ravezzani: “Sicuri che Athekame sia meglio di Calabria e Royal?”

Stefania Palminteri
milano
7 Agosto, 18:20
Ravezzani
Fabio Ravezzani è intervenuto con un commento sul proprio profilo X in cui ha parlato della situazione calciomercato in casa Milan

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Fabio Ravezzani ha parlato sul suo account X in merito al mercato del Milan:

“Una cosa che non capisco è l’insana voglia di cambiare vorticosamente gli esterni difensivi da parte del Milan. Siamo così certi che Athekame sia meglio di Calabria e Royal? Magari sì, spero. A meno che il ragionamento sia: prendo a 6 mln e magari rivendo a 10. Cioè pura finanza..”.

LE PRIME PAROLE DI JASHARI IN ROSSONERO

Ardon Jashari è un nuovo giocatore del Milan. Infatti è arrivato l’annuncio ufficiale del club, seguito anche dai saluti del Brugge che ha voluto ringraziare il suo ormai ex giocatore. Jashari è una delle due cessioni più remunerative della storia del calcio belga, assieme a quella di Charles De Ketelaere, anch’egli passato dal Brugge al Milan. Ecco le prime parole in rossonero del nuovo giocatore rossonero:

“Ciao rossoneri, sono molto felice di essere qui. Non vedo l’ora di incontrarvi e Forza Milan!”. Con queste parole, affidate ai social del Milan, Ardon Jashari ha salutato i tifosi rossoneri. Lo svizzero ha firmato col Diavolo fino al 30 giugno 2030.

Leggi anche

Edoardo Benedetti · 7 Agosto, 14:02
Il Milan accelera per Hojlund, inviati emissari a Manchester
Il Milan accelera sul fronte attaccante: inviati emissari a Manchester per sondare la fattibilità dell'operazione Hojlund in prestito.
Riccardo Focolari - 7 Agosto, 12:49
Milan, Vlahovic o Hojlund? I numeri a confronto
Riccardo Focolari - 7 Agosto, 12:19
Milan, ora serve vendere: il punto sul mercato in uscita
Edoardo Benedetti - 7 Agosto, 11:49
Milan, contatto Nicola-Bondo: la Cremonese va all-in
Stefania Palminteri - 7 Agosto, 11:26
Milan, Costacurta: “Allegri uno dei migliori allenatori al mondo”
Stefania Palminteri - 7 Agosto, 11:00
Milan, Di Marzio: “Hojlund è fattibile a una sola condizione…”
Riccardo Focolari - 7 Agosto, 10:35
Milan, le novità sul recupero di Pulisic: cosa filtra sulle condizioni
x