Ravezzani: "Se il tuo giocatore vuole andare via è infame, ma se..."

Fabio Ravezzani ha analizzato sul proprio profilo X le situazioni legate a trattative in uscita come quelle di Lookman o Jashari

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Fabio Ravezzani ha commentato su X le situazioni legati a giocatori partenti che al momento sono tenuti in forza nel proprio club, come Lookman o Jashari:

“Funziona così: se il tuo giocatore vuole andarsene e si mette di fatto in sciopero è un infame. Se lo fa quello di un altro club per venire da te è un eroe. Ve la prendete con i giornalisti, ma quasi sempre siete voi tifosi a raccontarvela così”.

RAMAZZOTTI SU ALLEGRI

Andrea Ramazzotti ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al Milan di Massimiliano Allegri:

“Considerato il valore delle avversarie affrontate, in particolare l’Arsenal e il Liverpool, e una rosa ancora incompleta a causa delle assenze (Modric e Gimenez sono in vacanza ) o degli acquisti non ancora perfezionati (almeno un attaccante da area di rigore, un centrocampista e un terzino destro o un centrale), Massimiliano Allegri è rimasto soddisfatto dal comportamento della sua squadra nella dispendiosa tournée in Asia e Australia. Anche non volendo dare troppa importanza alla schiacciante affermazione di ieri contro il Perth Glory, avversario troppo inferiore quanto a caratura tecnica, il comportamento dei rossoneri è stato molto buono e i principi tattici che il tecnico di Livorno ha iniziato a trasmettere fin dal 7 luglio, il giorno del primo allenamento a Milanello, in campo sono stati messi in pratica”.