Milan, il punto sul mercato in entrata: prossimi giorni decisivi

Il Milan accelera sul mercato: Athekame vicino, Jashari in attesa, con Javi Guerra alternativa concreta. Attaccante solo a fine mese.

Sono giorni caldi per il mercato in entrata del Milan, soprattutto per quanto riguarda l’acquisto del terzino destro e del centrocampista.

Athekame e Jashari, la situazione:

Per Zachary Athekame dello Young Boys si potrebbe già chiudere all’inizio della prossima settimana: la distanza tra l’offerta (7 milioni) e la richiesta del club svizzero (10 milioni) è minima, e il giocatore avrebbe già dato il suo sì alla destinazione rossonera. Se il Milan decide di proseguire con convinzione su questa pista, la chiusura è praticamente certa.

Per quanto riguarda Jashari, l’offerta è stata alzata a 33,5 milioni più bonus, probabilmente l’ultima, e non verrà aumentata ulteriormente. Si attende ancora una risposta da parte del Brugge, con il giocatore che, inutile quasi ripeterlo, continua a spingere per vestire la maglia del Milan. Domani è previsto un incontro interno tra i dirigenti rossoneri, e uno dei temi principali sarà proprio la gestione del caso Jashari. Se il Brugge continuerà a fare muro, il Milan potrebbe virare su Javi Guerra, in fase avanzata di rinnovo con il Valencia ma ancora attento agli sviluppi da Milano.

Per l’attaccante, invece, la sensazione è che, salvo clamorosi colpi di scena, si dovrà attendere ancora un po’, in vista delle occasioni che potrebbero presentarsi negli ultimi giorni di mercato.