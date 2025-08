Ramazzotti sul Milan: “I singoli? Alcuni hanno spiccato più di altri”

Andrea Ramazzotti è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della tournée del Milan in Asia e Oceania

Andrea Ramazzotti ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alla tournée del Milan tra Asia e Oceania:

“Quella del Milan in Asia e in Australia è stata una tournée di discreto livello perché, pur priva di elementi importanti come Modric e Gimenez e a corto di rinforzi in alcune zone cruciali del campo, la squadra ha fatto bene contro l’Arsenal e soprattutto il Liverpool, prima di travolgere il Perth Glory, avversario non a livello dei rossoneri. In queste due settimane scarse lontano da Milanello l’impegno è stato massimo da parte di tutti e le linee guida del calcio che Allegri vuole trasmettere ai suoi si sono già viste, soprattutto nella compattezza in fase di non possesso e nelle ripartenze. E i singoli? Alcuni hanno spiccato più di altri”.