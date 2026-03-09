Rabiot: “Siamo soddisfatti, non è mai facile vincere un derby”

Adrien Rabiot commenta la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter: soddisfazione per il successo, ma ora stop forzato per squalifica.

Al termine del derby vinto dal Milan per 1-0 sull’Inter ha parlato in conferenza stampa anche il centrocampista rossonero Adrien Rabiot. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Rabiot

“Siamo tutti soddisfatti, non è mai facile vincere un derby. Poi il discorso è sempre lo stesso: l’obiettivo è entrare in Champions e per questo era importante vincere. Dobbiamo continuare così, senza perdere punti con le squadre più piccole”.

Sullo scudetto:

“Siamo a 7 punti, sono tanti. Vedremo cosa farà l’Inter nelle prossime giornate e vedremo se noi terremo il ritmo”.

Sulla squalifica:

“Mi servirà per riposare il ginocchio, tornerò per il Torino. Ho una grande fiducia nei miei compagni”.

Sull’altra squalifica:

“Sarà una squalifica diversa. Ero diffidato. È difficile fare tutte le partite senza prendere un giallo. Salterò la Lazio, poi tornerò tra due settimane”.