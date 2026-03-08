IlMilanista.it
Rivivi il LIVE| Milan-Inter 1:0| Milano è rossonera! Decide Estupinan

8 Marzo, 20:44

Stadio San Siro.

Milan e Inter si affrontano per il derby più attesa della stagione, entrambe vogliono i tre punti. Segui il live testuale

95′- Finisce qui! Il derby è del Milan

94′- Ci prova Akanji di testa su cross di Sucic, palla fuori. Il Milan resiste

90′- Ci saranno 5 minuti di recupero

89′- Ammonizione per Modric per un fallo su Sucic

85′- Rossoneri in questo momento in totale difesa del risultato, schierati con un 5-4-1. Arrembaggio finale dell’Inter

82′- Cambio Milan: esce Pulisic, entra Nkunku

80′- Ammonizione anche per Rabiot che ha fermato una ripartenza dell’Inter, in particolare Diouf

79′- Ultimo cambio per l’Inter: esce Bisseck, entra Diouf

72′- Doppio cambio Milan: escono Leao e Fofana, entrano Ricci e Fullkrug

68′- Giallo anche per Dumfries per una trattenuta ai danni di Pavlovic

67′- Doppio cambio Inter: escono Barella e Bastoni, entrano Frattesi e Carlos Augusto

65′- Ammonizione netta per Bastoni che ha messo giù Rabiot lanciato in contropiede

62′- Cross di Dumfries per Bonny che anticipa De Winter di testa, ma la palla finisce alta sopra la traversa

59′- Doppio cambio per l’Inter: escono Mkhitaryan e Luis Enrique, entrano Sucic e Dumfries

57′- Bella palla in verticale di Fofana per Leao che si libera lo spazio per il tiro dopo un bell’allungo a campo aperto, conclusione sbagliata che finisce larga

54′- Occasione clamorosa per l’Inter con una palla recuperata da Barella, cross dal fondo, palla che poi carambola sui piedi di Dimarco che si divora la rete calciando alto da posizione super favorevole dentro l’area

49′- Bellissima ripartenza del Milan guidata da Pulisic, che porta benissimo palla spaccando in due l’Inter, poi serve Leao al limite dell’area che conclude a lato

46′- Inizia il secondo tempo

Non ci sono cambi all’intervallo

45+2 – Termina il primo tempo 1 a 0 per il Milan

39’- Saelemaekers calcia da dentro l’area di rigore ma la palla va alta

34’- Estupinan chiude una giocata verticale con un’imbucata che sorprende Luis Henrique. Il terzino rossonero calcia e fa 1 a 0.

33’- Mikhitarian si trova a tu per tu con Maignan ma non riesce a piazzare il colpo e il portiere sventa la minaccia.

31’- Rabiot riceve fallo da Zielinski. Il francese rimane un attimo dolorante ma nulla di grave si prosegue con il gioco

23’- Le due squadre continuano a studiarsi senza trovare troppo spazi

17’- Tutto apposto per il difensore inglese

15’- Tomori ferma il gioco per alcuni problemi fisici alla gamba destra

3’- Sommer regala un pallone clamoroso per Pulisic che scarica per Modric. Il croato tira ma la palla fa fuori di poco.

1’- Fischio di inizio