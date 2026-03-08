Rivivi il LIVE| Milan-Inter 1:0| Milano è rossonera! Decide Estupinan

95′- Finisce qui! Il derby è del Milan
94′- Ci prova Akanji di testa su cross di Sucic, palla fuori. Il Milan resiste
90′- Ci saranno 5 minuti di recupero
89′- Ammonizione per Modric per un fallo su Sucic
85′- Rossoneri in questo momento in totale difesa del risultato, schierati con un 5-4-1. Arrembaggio finale dell’Inter
82′- Cambio Milan: esce Pulisic, entra Nkunku
80′- Ammonizione anche per Rabiot che ha fermato una ripartenza dell’Inter, in particolare Diouf
79′- Ultimo cambio per l’Inter: esce Bisseck, entra Diouf
72′- Doppio cambio Milan: escono Leao e Fofana, entrano Ricci e Fullkrug
68′- Giallo anche per Dumfries per una trattenuta ai danni di Pavlovic
67′- Doppio cambio Inter: escono Barella e Bastoni, entrano Frattesi e Carlos Augusto
65′- Ammonizione netta per Bastoni che ha messo giù Rabiot lanciato in contropiede
62′- Cross di Dumfries per Bonny che anticipa De Winter di testa, ma la palla finisce alta sopra la traversa
59′- Doppio cambio per l’Inter: escono Mkhitaryan e Luis Enrique, entrano Sucic e Dumfries
57′- Bella palla in verticale di Fofana per Leao che si libera lo spazio per il tiro dopo un bell’allungo a campo aperto, conclusione sbagliata che finisce larga
54′- Occasione clamorosa per l’Inter con una palla recuperata da Barella, cross dal fondo, palla che poi carambola sui piedi di Dimarco che si divora la rete calciando alto da posizione super favorevole dentro l’area
49′- Bellissima ripartenza del Milan guidata da Pulisic, che porta benissimo palla spaccando in due l’Inter, poi serve Leao al limite dell’area che conclude a lato
46′- Inizia il secondo tempo
Non ci sono cambi all’intervallo
45+2 – Termina il primo tempo 1 a 0 per il Milan
39’- Saelemaekers calcia da dentro l’area di rigore ma la palla va alta
34’- Estupinan chiude una giocata verticale con un’imbucata che sorprende Luis Henrique. Il terzino rossonero calcia e fa 1 a 0.
33’- Mikhitarian si trova a tu per tu con Maignan ma non riesce a piazzare il colpo e il portiere sventa la minaccia.
31’- Rabiot riceve fallo da Zielinski. Il francese rimane un attimo dolorante ma nulla di grave si prosegue con il gioco
23’- Le due squadre continuano a studiarsi senza trovare troppo spazi
17’- Tutto apposto per il difensore inglese
15’- Tomori ferma il gioco per alcuni problemi fisici alla gamba destra
3’- Sommer regala un pallone clamoroso per Pulisic che scarica per Modric. Il croato tira ma la palla fa fuori di poco.
1’- Fischio di inizio