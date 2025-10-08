Rabiot: “Noi lotteremo fino all’ultimo per vincere lo scudetto”

Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della lotta scudetto in Serie A

Adrien Rabiot ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alla lotta scudetto del Milan:

“Chi lotta per lo scudetto? Al solito tante squadre. Vedere la Roma così in alto è un po’ una sorpresa. Il Napoli rimane la più forte. L’Inter è l’italiana che finora ha fatto meglio in Europa e, contrariamente a noi, hanno il vantaggio di giocare insieme da tempo. Non è scontato creare subito la giusta dinamica. Alla Juve c’è qualità, ma meno di Napoli o Inter, manca ancora l’alchimia da scudetto. Lotteranno per la zona Champions.

Noi di sicuro lotteremo fino all’ultimo e spero di vincere di nuovo lo scudetto, perché quello con la Juventus non l’abbiamo celebrarlo degnamente a causa del Covid. Stavolta mi piacerebbe festeggiarlo con tutti i tifosi in piazza. Derby? Mi piacciono le grandi partite. Non vedo l’ora di giocarlo, anche perché ci saranno punti preziosi in palio per la classifica. Fa parte di quei match differenti, per storia e intensità, che ogni giocatore vuole vivere”.