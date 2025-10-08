Milan, ecco chi è il talento brasiliano sulla lista di Tare

Il Milan mette gli occhi su Rayan Vitor, giovane attaccante del Vasco da Gama classe 2006 in scadenza a giugno

Il Milan avrebbe individuato un possibile colpo strategico da mettere a segno tra gennaio e giugno: si tratta di un giovane attaccante brasiliano del Vasco da Gama, Rayan Vitor. Classe 2006, già accostato ai rossoneri durante l’estate, segno che il club lo segue da diverso tempo. L’operazione intriga anche per un motivo economico: il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2026, e il suo cartellino potrebbe presto diventare un’occasione a prezzo ribassato.

Alto 1,85, Rayan Vitor è un attaccante esplosivo e duttile, capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. Con la maglia del Vasco da Gama ha già collezionato 85 presenze e segnato 17 gol, numeri notevoli considerando che ha esordito nel 2023 a soli 16 anni.Con la nazionale verdeoro si è distinto sia con l’Under 17 che con l’Under 20, ma il suo sogno è quello di ricevere una chiamata da Carlo Ancelotti per la Seleção maggiore: la concorrenza è altissima, ma Rayan resta uno dei giovani più promettenti del calcio brasiliano.

Un’idea per il presente e per il futuro del Milan

Ad oggi, il reparto offensivo del Milan può dirsi abbastanza completo, almeno sul piano numerico, con Leao, Gimenez, Pulisic e Nkunku. Tuttavia, la dirigenza rossonera è attenta ad ogni possibile occasione di mercato. E quella di Rayan Vitor potrebbe rivelarsi una mossa intelligente: un colpo utile per il futuro, ma potenzialmente prezioso già nel presente. Al prezzo giusto, Tare potrebbe davvero tentare l’affondo per strappare il talento brasiliano alla concorrenza.