Milan, le possibili rotazioni per la sfida col Lecce
Riccardo Focolari
Milano
22 Settembre, 11:35
Milan-Lecce di Coppa Italia, le possibili scelte di Allegri: torna Maignan tra i pali, spazio a De Winter, Athekame, Ricci e Nkunku.

Il Milan affronterà il Lecce domani sera alle 21 a San Siro, nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Un impegno che i rossoneri hanno intenzione di onorare al massimo: senza le coppe europee, proseguire il percorso in coppa diventa infatti un obiettivo ancora più importante per la stagione. Considerando il poco tempo a disposizione per recuperare dalla sfida precedente, Allegri dovrebbe proporre diversi cambi, sia per far rifiatare chi ha giocato di più, sia per dare minutaggio a chi finora ha avuto meno spazio.

Le probabili scelte di Allegri

Tra i pali tornerà Mike Maignan, smaltito il problema fisico accusato contro il Bologna e pronto a riprendere il suo posto dopo aver saltato la sfida con l’Udinese. In difesa De Winter si candida per una maglia da titolare, resta da capire chi riposerà tra Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulla fascia destra possibile esordio dal primo minuto per Athekame: a Udine ha fatto il suo esordio in rossonero nei minuti finali, domani potrebbe avere più spazio e permetterebbe a Saelemaekers di tirare il fiato.
A centrocampo Modric dovrebbe riposare: al suo posto spazio a Ricci, con due tra Loftus-Cheek, Rabiot e Fofana a completare il reparto. A sinistra c’è il ballottaggio tra Estupiñán e Bartesaghi, il secondo ancora a caccia dei primi minuti stagionali.
In attacco, Pulisic potrebbe essere tenuto a riposo: al suo posto Nkunku al fianco di Santiago Gimenez, che cerca il gol per ritrovare fiducia e serenità. Ancora indisponibile Rafael Leao, che salterà anche il match di domani ma potrebbe tornare tra i convocati per la super sfida di domenica contro il Napoli.

