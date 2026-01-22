Quando si giocherà Milan-Como? Dipende tutto dall’Inter

Milan-Como dell'8 febbraio è rinviata: le nuove date dipendono dal percorso dell’Inter in Champions League. Ecco le due possibilità.

Il match tra Milan e Como, previsto per il weekend dell’8 febbraio, è stato rinviato già da tempo a data da destinarsi a causa dell’inagibilità di San Siro, occupato per le Olimpiadi Invernali. Scongiurato il pericolo di una partita da giocare a Perth, in Australia, resta ora da capire quando la gara verrà recuperata.

Al momento ci sono due opzioni sul tavolo, entrambe legate ai risultati dell’Inter in Champions League. Il recupero avverrà infatti dopo la metà di febbraio, in una gara infrasettimanale, e le disponibilità dello stadio in quei giorni dipendono proprio dai nerazzurri.

Le possibili date del recupero

Qualora l’Inter riuscisse a qualificarsi direttamente agli ottavi piazzandosi tra le prime otto, oppure tra la nona e la sedicesima posizione con l’andata dei playoff fuori casa, Milan–Como si giocherebbe tra il 17 e il 20 febbraio. Se invece l’Inter dovesse qualificarsi dal diciassettesimo posto in poi, ipotesi al momento piuttosto difficile, allora la partita slitterebbe alla settimana successiva, tra il 23 e il 27 febbraio.

L’aspetto negativo per il Milan è legato al calendario: con questa gara casalinga rinviata, i rossoneri si troveranno ad affrontare tre trasferte consecutive, prima contro la Roma, poi Bologna e infine Pisa.